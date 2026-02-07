Piccole campionesse crescono: le squadre di Scicli in gara a Ragusa

Una folta rappresentanza di giovanissime ginnaste sciclitane domani scenderanno in campo gara a Ragusa, pronte a dare il massimo con grinta, passione e tanto cuore a dimostrazione dell’impegno profuso dai preparatori e dalle stesse ragazze. Le squadre sciclitane partecipanti alle gare. LA3 AVANZATO: Matilde Fargione, Ilenia Portelli, Alice Scarfó, Elajda Sina, Sofia Zagarini. LA BASE: Carlotta Ballaera, Nina Buscema, Giulia Di Rosa, Clizia Ficili, Dafne Ficili. LA3 BASE: Noemi Basile, Vanda Bufardeci, Rebecca Burletti, Alice Carpinteri, Nicoletta Scala. LB3 BASE: Aurora Caia, Maria Vittoria Mallia, Gisella Paolino e Greta Verdirame.

