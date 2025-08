Picchia la moglie e la minaccia con la pistola, un uomo fermato dalla Polizia a Vittoria

Violenza domestica e violenza sulle donne. Un uomo è stato fermato ieri dalla Polizia a Vittoria. L’uomo avrebbe picchiato selvaggiamente la moglie, minacciandola con una pistola.

Sarebbe stata la stessa donna a riuscire a chiamare i soccorsi e a fare il numero della Polizia, riferendo della lite in famiglia e del comportamento del marito. La donna era riuscita ad uscire di casa insieme ai figli. La Polizia è intervenuta e hanno trovato l’uomo all’interno della casa. In casa c’era anche una pistola, un’arma giocattolo modificata.

L’uomo, che ha dei precedenti pensali, è stato fermato per detenzione abusiva di arma illegale.

La donna è stata soccorsa e portata in ospedale. Per lei varie contusioni e ferite, con una prognosi di 10 giorni. Sarà la donna – se lo vorrà – a dovere presentare una denuncia contro il marito per le violenze subite.

La notizia è stata riportata dal quotidiano online Itareport.

© Riproduzione riservata