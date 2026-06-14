Piazza Monte Pellegrino a Ragusa, una piazza solo sulla carta: i residenti chiedono risposte, Caruso presenta un’interrogazione

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Da anni i residenti della zona di piazza Monte Pellegrino, a Ragusa, convivono con una situazione che continua a suscitare malumori. Quella che nella toponomastica comunale viene indicata come una piazza, infatti, nei fatti appare ancora come un’area incompleta, in gran parte sterrata e priva delle necessarie opere di urbanizzazione.

I cittadini segnalano da tempo i disagi causati dalle condizioni dell’area, che durante i periodi di maltempo diventa particolarmente problematica per chi vive nel quartiere. L’assenza di una sistemazione definitiva e di caratteristiche adeguate a uno spazio pubblico urbano alimenta un senso di abbandono che dura ormai da decenni. Facendosi portavoce delle richieste e del disappunto dei residenti, la consigliera comunale Rossana Caruso ha deciso di intervenire presentando un’interrogazione al sindaco di Ragusa e all’assessore ai Lavori pubblici per fare piena luce sulla vicenda.

«Parliamo di una situazione che si trascina da decenni – afferma Caruso –. Una piazza esiste sulla carta, ma nei fatti continua a presentarsi come un’area incompleta e priva dei necessari interventi di urbanizzazione. È doveroso comprendere cosa abbia impedito finora la sua realizzazione e quali siano le intenzioni dell’Amministrazione per il futuro».

Attraverso l’atto ispettivo, la consigliera chiede di conoscere se esista o sia mai esistito un progetto per la realizzazione o la riqualificazione della piazza, quali atti amministrativi siano stati adottati nel corso degli anni e quale sia l’attuale stato del procedimento. Tra i quesiti posti all’Amministrazione vi è anche quello relativo alla situazione proprietaria dell’area, per verificare se si tratti di una superficie interamente comunale o se vi siano porzioni private che potrebbero aver rallentato l’iter.

L’interrogazione punta inoltre a chiarire se siano state avviate procedure di esproprio, acquisizione o accordi con privati e quali siano stati gli eventuali esiti, oltre a fare emergere le ragioni tecniche, amministrative, urbanistiche o finanziarie che hanno impedito il completamento dell’opera. Caruso ha infine richiesto la trasmissione di tutta la documentazione disponibile riguardante piazza Monte Pellegrino, compresi progetti, delibere, determine, planimetrie, pareri tecnici, studi di fattibilità e atti relativi ad eventuali procedure di acquisizione o esproprio.

«I residenti hanno diritto a conoscere la storia amministrativa di quest’area e ad avere risposte chiare sul suo futuro – conclude la consigliera comunale –. Dopo tanti anni di attesa, è necessario capire se esistano ostacoli ancora da superare oppure se vi siano finalmente le condizioni per restituire dignità e funzionalità a uno spazio che dovrebbe essere una vera piazza al servizio della comunità».

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