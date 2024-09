Piano territoriale regionale. A Modica sarà la Conferenza dei capigruppo ad esaminare ed affrontare l’argomento

Presentato nella sede del Libero Consorzio comunale nei giorni scorsi, Modica non si ferma al confronto fra gli amministratori dei due enti ma sceglie la strada del coinvolgimento delle forze politiche. E’ così che è stato deciso, nella riunione di ieri del Consiglio comunale presieduto da Mariacristina Minardo, di convocare una conferenza dei capigruppo. “Abbiamo avuto nella sede del Libero Consorzio a Ragusa un incontro pubblico promosso dall’Assessorato del territorio e dell’ambiente con il suo Dipartimento urbanistico – spiega la presidente Minardo – si và verso l’elaborazione del piano territoriale regionale che avrà una valenza sociale ed economica. A quell’incontro oltre che io sono stati presenti la sindaca Maria Monisteri e l’assessore allo sviluppo economico Antoci. Naturalmente quanto è stato discusso in quella sede sarà portato all’attenzione della Conferenza dei capigruppo perchè riteniamo che l’argomento è di grande interesse per il territorio provinciale e per quello modicano”.

Nel corso della seduta approvate due variazioni di bilancio.

“Sono variazioni che hanno apportato risorse finanziarie ministeriali e regionali a beneficio dell’ente – prosegue Mariacristina Minardo – fra l’altro è stata anche rassicurata l’opposizione ed il Consiglio tutto sull’utilizzo delle risorse riguardanti nello specifico la ristrutturazione della scuola materna Modica-Palermo da adibire ad asilo nido. Risorse che saranno condizionate all’ottenimento di altre ulteriori, necessarie e propedeutiche all’apertura della scuola, chiusa da quindici anni circa”.

