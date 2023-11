Piacciono i treni storici in Sicilia: tappa modicana il 9 e il 10 dicembre

Sta riscuotendo un grande successo il programma dei treni storici in Sicilia, promosso dall’Assessorato al Turismo della Regione Siciliana insieme alla Fondazione FS Italiane. Hanno viaggiato complessivamente 6.196 passeggeri. Il calendario prevede ancora numerosi itinerari che accompagneranno i visitatori alla scoperta delle bellezze storiche, architettoniche e dei sapori unici della Sicilia più autentica.

Ecco nel dettaglio le prossime circolazioni previste. Il Treno dei Templi: da Palermo a Porto Empedocle nelle giornate di domenica 5 e domenica 12 novembre; Il Treno della Ceramica: da Siracusa a Caltagirone domenica 19 novembre; Il Treno dei Normanni: da Messina a Cefalù domenica 26 novembre; Il Treno del Pistacchio: da Messina a Giarre sabato 2 dicembre; Il Treno di Ortigia: da Messina a Siracusa domenica 3 dicembre; Il Treno del cioccolato: da Siracusa a Modica nelle giornate di sabato 9 e domenica 10 dicembre; da Caltanissetta a Modica domenica 10 dicembre. Il costo dei biglietti, in via promozionale per il solo 2023, è di 2 euro per tratta per tutti gli appuntamenti in calendario, prosegue la nota. I titoli di viaggio sono acquistabili su tutti i canali di vendita Trenitalia e direttamente a bordo treno fino ad esaurimento dei posti disponibili. È possibile anche includere il trasporto di bici nei treni storici composti da apposito bagagliaio attrezzato, conclude la nota.