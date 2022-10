Perseguitava la sua ex, pozzallese rinviato a giudizio per stalking

Un pozzallese di 35 anni è stato rinviato a giudizio per stalking ai danni dell’ex compagna. Dovrà comparire in Tribunale a Ragusa il prossimo 2 marzo davanti al giudice Maria Rabini.

Accolta l’istanza della Procura della Repubblica iblea che ha chiesto il processo dell’uomo, accusato di aver perseguitato e maltrattato l’ex convivente, una pozzallese di 33 anni.

Pedinamenti, insulti per strada e sui social network, aggressioni fisiche e sputi in faccia, la vita della donna era diventata un inferno. Il rinvio a giudizio è stato deciso dal giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Ragusa, Ivano Infarinato.

La donna si è costituita parte civile per poter partecipare attivamente nel processo.