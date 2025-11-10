Perseguitava i vicini a Ragusa, 42enne evade dai domiciliari e danneggia il braccialetto elettronico

Gli agenti della Squadra Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Ragusa hanno arrestato in flagranza un uomo di 42 anni per evasione dagli arresti domiciliari.

L’uomo si trovava ristretto nella propria abitazione dal 2 ottobre scorso, misura disposta nell’ambito di un procedimento penale per atti persecutori ai danni dei vicini di casa. Tale provvedimento era seguito alla violazione del precedente divieto di dimora nel comune di Ragusa.

Secondo quanto accertato dalla Polizia, l’uomo avrebbe più volte infranto le prescrizioni imposte, violazioni puntualmente comunicate all’Autorità giudiziaria. Negli ultimi giorni avrebbe inoltre danneggiato il braccialetto elettronico e lasciato arbitrariamente la sua abitazione.

Il tempestivo intervento della Squadra Volante ha permesso di rintracciarlo e trarlo nuovamente in arresto per evasione. Dopo le formalità di rito, il 42enne è stato condotto alla Casa Circondariale di Ragusa e messo a disposizione della Procura della Repubblica.

© Riproduzione riservata