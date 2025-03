Per saltare la fila finisce nei guai: 22enne denunciato a Ragusa

Ha scavalcato la recinzione e si è introdotto nel cortile antistante l’ufficio immigrazione: ha violato, dunque, una zona militare e quindi è stato denunciato. Si tratta di un cittadino tunisino di 22 anni, incensurato e regolare sul territorio nazionale. L’episodio si è verificato nella mattina del 13 marzo 2025, quando gli operatori della Questura hanno notato un uomo tentare di arrampicarsi sul cancello di ingresso della zona di accettazione dell’Ufficio Immigrazione.



Dopo aver scavalcato rapidamente l’inferriata, il giovane si è introdotto nel cortile antistante lo sportello dell’ufficio, con l’intento di superare la fila e accedere più rapidamente al servizio, cercando di confondersi tra gli altri utenti in attesa.

Individuato immediatamente dagli agenti, il 22enne è stato accompagnato negli uffici per gli accertamenti di rito. Al termine delle verifiche, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per l’infrazione commessa.

