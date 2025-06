Per la Virtus resta un solo obiettivo: vincere per portare Cassino “alla bella”

Gara-4 non concede alcuna via d’uscita. La Virtus deve vincere per rimanere viva. Cassino ha riconquistato il fattore campo grazie al successo di venerdì e avrà a disposizione il primo match point. Il PalaPadua deve tornare ad essere un fattore, per dare una mano ai ragazzi e provare ad allungare la serie. La squadra, invece, deve correggere alcuni aspetti del gioco che ancora una volta si sono rivelati decisivi: “Non siamo stati continui a livello d’applicazione, soprattutto in difesa – spiega coach Massimo Di Gregorio, commentando gara-3 – Siamo mancati su alcuni dettagli che hanno concesso ai loro tiratori di prendere fiducia. Ci hanno fatto male col tiro da tre punti. A tratti anche l’attacco ha ristagnato. Bastava prendere un rimbalzo in più, perdere una palla in meno… Però conosco i ragazzi, sono fiducioso che scatti la molla. La pressione deve diventare qualcosa di positivo, perché è sempre un’opportunità poter competere per un traguardo ambizioso”.

Gara-4 della serie con Cassino, valida per il secondo turno dei playout della Serie B Old Wild West, si giocherà questa domenica al PalaPadua alle 19. I laziali conducono per 2-1 nella serie. Il match sarà arbitrato dai signori Spinello di Saronno e Marenna di Gorla Minore (Varese). La gara sarà trasmessa anche in diretta streaming per abbonati sul sito e l’app LNP Pass.

Risultati della serie

Gara-1 Cassino-Ragusa 71-81

Gara-2 Cassino-Ragusa 65-60

Gara-3 Ragusa-Cassino 68-70

Gara-4 Ragusa-Cassino (domenica 1° giugno – ore 19)

Ev. Gara-5 Cassino-Ragusa (mercoledì 4 giugno – ore 21)



