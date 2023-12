Per il “Tantillo” a Modica arrivano 700 mila euro dal PNRR. Presto la riqualificazione. Unico comune in provincia a ricevere i fondi

I soldi a palazzo San Domenico arrivano grazie alla partecipazione da parte della giunta Monisteri al bando “Fondo sport e periferie 2023” del Dipartimento ministeriale per lo sport dello scorso mese di giugno. Da quel momento l’Amministrazione comunale aveva fatto di tutto per aveva in mano il progetto di massima e poter partecipare al bando. Con il PNRR sono stati assegnati 700 mila euro; il resto della somma per arrivare a 910 mila euro necessari per realizzare l’intero progetto e cioè 210 mila euro arriverà dalle casse comunali secondo un piano di co-finanziamento previsto dal bando.

Addio al vecchio stadio Tantillo di Modica, sito sulla strada Frigintini-Margione. L’area sarà interamente rimessa a nuovo prevedendone l’utilizzo anche per altre discipline sportive.

“L’attuale campo del Tantillo non è messo bene – commenta l’assessore ai lavori pubblici della giunta Monisteri, Antonio Drago – la partecipazione al bando su sport e periferie per l’ottenimento dei fondi è arrivata dopo che i nostri uffici hanno perfezionato il progetto. C’è tanta soddisfazione per essere riusciti ad entrare in graduatoria ed ottenere il finanziamento. Siamo l’unico comune in provincia di Ragusa ad aver raccolto questo risultato.

Come rinascerà il “Tantillo” di Frigintini.

“Le previsioni sono quelle di una struttura tensostatica, il classico geodetico – spiega l’assessore Drago – è destinato ad essere un polivalente per discipline sportive come il calcio a 5, la pallavolo, il basket ed il tennis. Il posto dal punto di vista geografico ha tutte le caratteristiche indicate nel bando. Si trova alla periferia della città e soprattutto in una zona in cui necessita la riqualificazione. Ci sono tutte le condizioni per farlo diventare un polivalente, ne ha proprio di bisogno. Attualmente è una grande area in abbandono. L’assegnazione del finanziamento non può non essere accolta come un momento di rilancio della struttura sportiva”.