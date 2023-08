Per Ferragosto vieni a Marina se vuoi essere felice: 15 ragioni

La rubrica dello psicologo, a cura di Cesare Ammendola

Rivolgo, se è lecito, un appello accorato, definitivo e inesorabile ai miei conterranei del Regno delle Due e Più Sicilie, ai miei lettori continentali italiani, a tutte le creature di questo pianeta: cosa fate a Ferragosto? Io un’idea per la vostra felicità ce l’avrei. Ce l’ho.

Le ricerche e gli studi più recenti delle più prestigiose Università di Antropologia, Sociologia, Psicologia e Psichiatria dello Yemen sud orientale confermano all’unisono una cosa peraltro già da tempo nota agli esperti: esistono almeno quindici buone ragioni per le quali, se si vuole essere davvero contenti, bisogna trascorrere il Ferragosto in quel di Marina di Ragusa. Assolutamente. È un must. Quindici ragioni. Vediamole una per una.

1. Intanto, per cominciare, se vuoi raggiungere la Sicilia sud orientale, non sei più obbligato a venire a nuoto. Mi dicono infatti che la situazione imbarazzante dei voli e degli aeroporti si sia un minimo sbloccata (incrociamo le dita). E non è cosa da trascurare.

2. Se a Marina vuoi un’arancina, non ti chiedono più di due, tre euro. Non è come altrove. Non è come a Dubai. Qui, con sei euro ti danno anche due macallé alla crema di pistacchio in dotazione.

3. Se a Marina chiedi di tagliarti in due un toast, non pretendono il supplemento di due euro. Tutt’al più si domandano perché a Ragusa prendi un tristissimo sandwich e non ti butti invece su una sontuosa scaccia ricotta e cipolla (rigorosamente intera). E comunque, nessun supplemento per qualsivoglia taglio. Pazienza, cortesia e chirurgia da noi sono garantite. Anzi, se chiedi di tagliare in quattro un’oliva ascolana dell’apericena, ti pagano pure il taxi per la clinica psichiatrica.

4. Se il clima è imprevedibile e a mezzogiorno vai in bermuda anche ai matrimoni e la sera invece “esci” la copertina di nascosto (e non dispiace la sciallina per il burraco), questo è un valore aggiunto: da noi puoi sperimentare le quattro stagioni in sole ventiquattro ore di fantasia. Il clima è un po’ come un toast che puoi dividere a metà. Metà Sahara, metà Siberia. E senza prenotare alcun volo. E alcun dirottamento su Palermo o Trapani o Giarre Riposto.

5. Qui, se ti pungono le meduse, puoi consolarti. Sin dall’origine dell’universo (e del mito), le meduse sono attratte e trascinate solo da due cose: la bellezza e le correnti fredde. Pertanto, se non sei un tipo freddo, sei senza ombra di dubbio bellissimo.

6. Qui, se ti pungono le zanzare, vedi sopra, come per le meduse.

7. La pista ciclabile.

8. Il sole.

9. Il mare.

10. Il barocco.

11. Il cibo.

12. La cultura.

13. Montalbano.

14. Il calore umano.

15. I luoghi comuni.

Battute a parte, Marina di Ragusa è stata scelta da tanti quale destinazione di Ferragosto. Lo dicono prenotazioni e classifiche. Questa sua dimensione quasi parapsicologica, che fluttua tra sabbie dorate e mare azzurrissimo, incantesima i turisti grazie alla sua atmosfera divertita e relaxante in una cornice di quadri meno caravaggeschi e più raffaelliti e mille profumi pastello. Risulta essere una meta affascinante per le famiglie, per le coppie e i single in cerca di avventure estive o quiete agognata. E se vuoi avere la sensazione di essere ad un concerto di Lady Gaga e vuoi provare l’emozione di un bagno di folla urlante e frenetica, ti basta entrare in un supermercato alle 19.00 di sera. Qui non ti sentirai mai solo. E non sarai mai un carrello vuoto. E non sarai mai un cannolo spezzato a metà.