Per Cassì un plebiscito, Schininà con fair play si complimenta nel comitato

Per Cassì, a Ragusa, è un voto quasi plebiscitario. Nove sezioni danno 2.613 voti al sindaco uscente a fronte dei 691 voti per Riccardo Schininà, i 444 di Giovanni Cultrera ed i 346 di Sergio Firrincieli. I dati si raccolgono da sezione in sezione nell'attesa che vengano lette le schede dei votanti a queste elezioni amministrative che danno una sconfitta incontrovertibile del centrosinistra che accusa il colpo. "Il risultato mi sembra sia andato oltre le aspettative, i rancori non pagano in politica, ci sarà un momento per analizzare il voto e per dare una valutazione più serena a questa campagna elettorale – ha commentato a caldo il primo dato – ha pagato un'amministrazione che ha lavorato. Un grazie alla città di Ragusa che mi vuole bene, con essa si è stabilito un rapporto di familiarità e questo non può che darmi soddisfazione. Il lavoro paga, ho lavorato molto, sono stato ripagato del lavoro svolto in questi anni per la mia città". Il candidato sindaco Schininà è già andato a complimentarsi nel comitato di Cassì con molto fair play.