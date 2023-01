Penuria d’acqua al Marconi di Vittoria: le tubature dell’acqua sono troppo vecchie

All’Istituto superiore “Guglielmo Marconi” di Vittoria da qualche tempo continua a mancare l’acqua. O quantomeno, a scarseggiare. E naturalmente tutto questo aveva sollevato le proteste del personale scolastico, dei ragazzi e delle loro famiglie.

UN PROBLEMA DI TUBATURE

Il problema è il seguente: le tubature sono troppo vecchie. L’acqua, infatti, arriva regolarmente da parte del Comune di Vittoria, che eroga normalmente. Il problema, dunque, risiede nelle tubature e siccome gli istituti scolastici superiori sono di competenza del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, dovrebbe essere quest’ultimo a intervenire per risolvere il problema.

Stamani, tra l’altro, si è effettuato un sopralluogo all’interno della scuola, insieme alla dirigente scolastica Anna Giordano e i funzionari del Comune: è emerso, infatti, che la perdita non dipende, come si è detto, da un problema di erogazione idrica bensì da una perdita d’acqua dovuta alle tubature troppo vecchie.

Come emerge dalla relazione a firma del dirigente scolastico: “La linea di adduzione comunale è infatti di 63mm, adeguata pertanto al fabbisogno della popolazione scolastica, mentre la condotta interna è di soli 32mm“.

Adesso, ci si aspetta che il Libero Consorzio intervenga celermente: non si può pensare, infatti, di far restare una scuola senza acqua, in barba alle più elementari norme igieniche.