Modica e le perdite idriche: riparata la scorsa settimana ed è già ricomparsa

C’è un serio problema, evidentemente, a Modica. Le perdite idriche continuano a interessare il territorio, per giorni e giorni, a volte anche per mesi. Proprio ieri abbiamo accolto con grande gioia la notizia che la perdita idrica che durava da agosto in via Risorgimento è stata finalmente risolta.

Purtroppo, però, i problemi non sono finiti. Qui ci troviamo in contrada Zappulla, Vanella 39 e la segnalazione ci arriva da un nostro lettore: dopo un anno la scorsa settimana è stata riparata una perdita idrica.

Dopo tre giorni, la perdita è nuovamente ricomparsa. I cittadini sono esasperati da questa situazione e non riescono a capacitarsi di come sia stata effettuata la riparazione. La perdita è ricomparsa nello stesso punto esatto di prima.

Sollecitiamo chi di competenza a intervenire immediatamente: l’acqua è un bene troppo prezioso per andare sprecato.