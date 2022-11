A Vittoria, in sciopero i ragazzi dell’Istituto alberghiero Guglielmo Marconi. VIDEO

E’ un lunedì di protesta quello che i ragazzi dell’Istituto Guglielmo Marconi di Vittoria hanno organizzato. Da stamani, infatti, gli studenti sono in sciopero e hanno deciso di riporre la penna nell’astuccio per diversi motivi:

– laboratori chiusi per nessun valido motivo

– mancanza igiene nei laboratori

– laboratori non a norma

– mancanza di attrezzatura per i laboratori di estetica , sporcizia , mancanza di personale didattico.

In particolare, i ragazzi lamentano il fatto che, trattandosi di un istituto professionale sia impedito loro di accedere ai laboratori, lughi per loro fondamentali visto l’indirizzo del loro corso di studi.

I ragazzi stanno effettuando una protesta pacifica, attaccando in giro per la zona alcuni manifesti in cui chiedono, appunto, che sia dato loro un futuro adeguato.

Foto e video: Franco Assenza