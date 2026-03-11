Pedopornografia online: maxi indagine della Polizia Postale con controlli in tutta la Sicilia

Un’indagine ad ampio raggio che coinvolge tutto il territorio siciliano e che punta a colpire uno dei crimini più odiosi del web. La Polizia Postale di Catania, su delega della Procura distrettuale etnea, in queste ore, ha arrestato un uomo trovato in possesso di decine di migliaia di file pedopornografici tra immagini e video, rinvenuti nei dispositivi informatici sequestrati durante le perquisizioni.

Il materiale illegale recuperato dagli investigatori è enorme e conferma la dimensione del fenomeno: archivi digitali contenenti migliaia di contenuti di abuso su minori, condivisi e scambiati attraverso account online e piattaforme della rete.

L’indagine è stata condotta dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale di Catania, con il coordinamento del Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online (CNCPO). Grazie alla collaborazione con l’organizzazione internazionale Child Rescue Coalition, gli investigatori hanno potuto utilizzare strumenti informatici avanzati di tracciamento e geolocalizzazione, capaci di individuare anche utenti che operano dietro profili anonimi o reti criptate.

Questi sistemi permettono agli specialisti della polizia di risalire all’indirizzo reale degli utilizzatori degli account utilizzati per scaricare o condividere materiale illegale, smascherando così chi crede di poter agire impunemente dietro uno schermo.

L’operazione ha portato complessivamente all’iscrizione nel registro degli indagati di quattro persone, uomini tra i 50 e i 70 anni, appartenenti a diverse categorie professionali, tra cui impiegati e pensionati. Le perquisizioni personali e informatiche hanno consentito di sequestrare numerosi dispositivi digitali ora al vaglio degli investigatori.

Tra gli elementi più inquietanti emersi nell’indagine vi è anche la presenza di applicazioni informatiche camuffate da “giochi”, progettate per simulare abusi sessuali virtuali su minori: un fenomeno che gli investigatori descrivono come inedito nel circondario di Catania nell’ambito di questo tipo di indagini. Le investigazioni non si fermano alla provincia etnea. Gli accertamenti della Polizia Postale stanno interessando diverse province siciliane, perché le reti di scambio di materiale pedopornografico operano su piattaforme online frequentate da utenti distribuiti in tutta la regione.

Negli ultimi anni, infatti, operazioni analoghe hanno coinvolto anche la provincia di Ragusa, dove sono stati individuati soggetti in possesso di enormi archivi digitali contenenti materiale illegale. In alcune indagini coordinate sempre dalla Procura di Catania, le perquisizioni hanno portato al sequestro di migliaia di file e a diversi arresti, con indagati residenti tra Ragusa, Siracusa e altre province siciliane.

La lotta alla pedopornografia online è oggi una delle priorità investigative della Polizia Postale. Grazie all’utilizzo di tecnologie digitali avanzate, analisi forensi e cooperazione internazionale, gli investigatori riescono sempre più spesso a individuare chi alimenta questo mercato criminale.

