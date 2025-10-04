Pedopornografia online: anche Ragusa coinvolta in maxi-operazione della Polizia Postale. Arresti e denunce tra Sicilia e Calabria

Tre persone arrestate in flagranza di reato e due denunciate: è questo il bilancio di una vasta operazione condotta dalla Polizia Postale, coordinata dalla Procura distrettuale di Catania, che ha toccato anche la provincia di Ragusa. L’inchiesta è mirata a contrastare la detenzione e la condivisione di materiale pedopornografico, con particolare attenzione alla tutela dei minorenni e delle fasce deboli.

Durante le perquisizioni, effettuate tra Sicilia e Calabria, gli investigatori hanno sequestrato decine di migliaia di file illegali custoditi all’interno di dispositivi informatici di vario genere.

Le indagini

L’attività è stata avviata dal Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia online della Polizia Postale, in collaborazione con l’organizzazione no profit Child Rescue Coalition. Grazie a sofisticati tool investigativi, è stato possibile geolocalizzare in Sicilia alcuni utenti che condividevano immagini e video di pornografia minorile.

Gli approfondimenti della Sezione di Catania del Centro operativo per la sicurezza cibernetica hanno portato la Procura a emettere decreti di perquisizione personale e informatica nei confronti di cinque indagati.

Arresti e denunce

In tre casi, il ritrovamento immediato di un ingente quantitativo di file pedopornografici ha fatto scattare l’arresto in flagranza. I GIP dei Tribunali di Siracusa, Ragusa e Caltanissetta hanno convalidato i provvedimenti, disponendo i domiciliari per i tre indagati.

Gli altri due sono stati denunciati a piede libero, ma restano sotto indagine.

I profili degli indagati

Gli indagati sono tutti uomini, di età compresa tra i 30 e i 70 anni, e appartengono a diverse estrazioni sociali: impiegati, liberi professionisti, studenti e pensionati. Alcuni di loro hanno figli minorenni. Risiedono nelle province di Siracusa, Ragusa, Messina, Caltanissetta e Reggio Calabria.

Va ricordato che i cinque restano innocenti fino a sentenza definitiva.

