Paura sulla costa iblea: barca a tutta velocità punta la spiaggia. Sbarcano in 54, tanti minori

Sono stati soccorsi in spiaggia a Cirica, nell’ispicese, i migranti arrivati fin sulla costa iblea e sbarcati in autonomia a bordo di una potente lancia attrezzata con motori fuoribordo. Due sono stati condotti in ospedale per ustioni da idrocarburi riportate durante la traversata. Sarebbero in tutto 54 persone, tutti maschi, ma tra loro un gran numero di minori; i giovani non ancora maggiorenni sarebbero 27. Momenti di apprensione quando si sarebbe vista la lunga imbarcazione arrivare fino a ridosso della spiaggia per il timore che qualcuno potesse lanciarsi in acqua non sapendo nuotare.

Stando alle prime e frammentarie informazioni, si tratterebbe in gran parte cittadini di origine egiziana, ma ci sarebbero anche alcuni cittadini yemeniti, eritrei e sudanesi. Sono subito arrivate sul posto le forze dell’ordine, Polizia, Guardia di finanza e carabinieri, mentre accorrevano i soccorsi, con Azienda sanitaria e Usmaf presenti con le equipe dei medici Angelo Gugliotta e Vincenzo Morello. Mentre si scrive, il gruppo era in attesa dell’arrivo dei pullman per il trasporto delle persone sbarcate all’hot spot di Pozzallo. Ieri pomeriggio a Pozzallo un altro sbarco; è stata la motovedetta cp 327 al momento assegnata al porto ibleo a portare in salvo 20 uomini (tutti bangladesi tranne due egiziani), messi in salvo a circa 45 miglia da Pozzallo.





