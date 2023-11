Paura al circo: crolla tribuna, donna in ospedale

Al termine di uno spettacolo del circo a Scicli ieri sera una tribuna è crollata provocando molta paura tra gli spettatori. Fortunatamente non ci sono stati feriti anche se una donna è stata portata all’ospedale “Maggiore-Baglieri” di Modica per lo shock. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, mentre il pubblico stava scendendo le scale per uscire dal tendone, un gradino ha ceduto, facendo cadere alcune persone. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Modica e i sanitari del 118, giunti con un’ambulanza. Le persone coinvolte nella caduta però non hanno riportato ferite. Foto di ScicliVideoNotizie