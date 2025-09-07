Paura a Passo Marinaro: incendio vicino al villaggio turistico mai completato

Un vasto incendio è divampato oggi a Passo Marinaro, lungo la costa ragusana, generando apprensione per la vicinanza al villaggio turistico in fase di costruzione anni fa e mai completato.

Le fiamme hanno interessato sterpaglie, canneti e rifiuti, sollevando una densa nube di fumo visibile da grande distanza. Sul posto sono intervenute tre squadre dei Vigili del Fuoco, insieme al personale della Forestale e ai volontari di Protezione civile, che hanno lavorato per contenere l’avanzata del fuoco.

Fortunatamente, al momento, non risultano coinvolte persone né strutture, e lo stesso complesso edilizio abbandonato non è stato raggiunto dalle fiamme.

