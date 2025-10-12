Paura a Modica: uomo in escandescenze tra i passanti, Corso Umberto nel caos

Momenti di tensione oggi lungo il centralissimo Corso Umberto a Modica, dove un uomo di origine straniera ha dato in escandescenze tra i passanti, urlando e dimenandosi senza apparente motivo.

L’episodio si è verificato sotto gli occhi di numerose persone, tra cui famiglie e bambini che, impauriti, si sono rapidamente allontanati. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per episodi simili, ha iniziato a importunare chi si trovava nei paraggi, creando un clima di forte allarme in una delle zone più frequentate della città.

Alcuni presenti hanno immediatamente contattato il numero di emergenza. In pochi minuti una pattuglia della Polizia di Stato, coadiuvata dagli agenti della Polizia Locale, è giunta sul posto. L’intervento non è stato semplice: l’uomo ha continuato a opporre resistenza, ma alla fine è stato bloccato e fatto salire sull’auto di servizio per essere condotto in commissariato, per gli accertamenti.

Secondo quanto emerso, si tratterebbe dello stesso individuo che, la scorsa estate, sempre in Corso Umberto, aveva attirato l’attenzione tentando di denudarsi in pubblico nonostante fosse sottoposto agli arresti domiciliari.

Grazie alla prontezza delle forze dell’ordine, la situazione è tornata rapidamente alla normalità.

