Paura a Ispica: appicca il fuoco a un’auto parcheggiata, 57enne denunciato

Momenti di paura nel centro di Ispica, dove nei giorni scorsi un’auto parcheggiata in strada è stata avvolta dalle fiamme. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e i Vigili del Fuoco del distaccamento di Modica, che hanno rapidamente domato l’incendio evitando che si propagasse ulteriormente.

Le indagini hanno portato a individuare un 57enne del posto, denunciato a piede libero con l’accusa di incendio doloso. Fondamentali, per ricostruire la dinamica dei fatti, le immagini dei sistemi di videosorveglianza che hanno immortalato l’uomo mentre appiccava il fuoco alla vettura.

La parte posteriore dell’auto ha riportato seri danni, ma grazie al tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco si è evitato il peggio. I Carabinieri della Stazione di Ispica e dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Modica stanno ora lavorando per chiarire le motivazioni del gesto.

Foto: repertorio

