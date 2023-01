Passalacqua Ragusa lotta ma è Schio a imporsi

E’ stata una partita intensa, combattuta, nella quale le due squadre hanno lottato su ogni pallone, e a dispetto del punteggio finale, praticamente in equilibrio per gran parte dei 40 minuti quella andata in scena questa sera al Palaromare di Schio. Match che si sono aggiudicate le padrone di casa al cospetto di una Ragusa mai doma, che è rimasta in partita per gran parte della contesa.





Si inizia a mille all’ora, con le due squadre che segnano tantissimo e con gli attacchi che superano nettamente le due difese: 24-21 è il punteggio sul tabellone luminoso dell’impianto veneto al termine dei primi 10’ di partita. Tutto il quintetto ragusano va a segno mentre dall’altra parte sono soprattutto Mabrey e Howard a fare la voce grossa quando all’intervallo lungo, il punteggio si assesta sul 49-43 in favore delle orange. Ragusa esce bene dagli spogliatoi e dopo essere stata sotto di 9 lunghezze piazza il parziale che la porta per la prima volta in vantaggio, seppur di una sola lunghezza. Non dura molto, perché Schio risponde colpo su colpo, mettendo a segno altri 24 punti nella terza frazione di gioco contro i 20 delle biancoverdi.