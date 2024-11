Passalacqua in trasferta a Rovigo per la VII di campionato serie A2 Lbf Techfind

Dopo due settimane di stop – l’ultimo turno è stato rinviato per la convocazione in Nazionale di una delle atlete di Vicenza (il match verrà recuperato l’11/12) -, la Passalacqua torna in campo per la VII di campionato di serie A2 Lbf Techfind per affrontare in trasferta la Solmec Rhodigium basket a Rovigo.

“Due settimane che ci sono servite per continuare a lavorare sodo – commenta coach Mara Buzzanca – e per dare una settimana in più di recupero a Marika Labanca per riprendersi dalla contusione subìta nel corso dell’ultima trasferta; per noi è una giocatrice fondamentale nelle rotazioni delle lunghe”.

Ma non c’è stata alcuna pausa negli allenamenti nel bilanciamento attento tra tecnica, tattica e preparazione fisica. Ora il team è pronto a partire per Rovigo. “Nessun calo di tensione, giusta determinazione e concentrazione negli allenamenti. Affronteremo una squadra che viene da una sconfitta pesante contro Roseto – aggiunge Buzzanca – e avrà voglia di riscatto. Il punto di forza di Rhodigium è la transizione offensiva, è una squadra ostica, ha delle giocatrici di buon livello come Viviani, Stoichkova e Novati, non sarà una trasferta semplice”.



Per le avversarie, 6 partite giocate, una vinta, una media di 56 punti a partita (40 per cento di realizzazioni da 2 e 25% da 3 punti) contro la Passalacqua che ha una media di 77,6 punti a partita (46 per cento da 2 e 34% da 3) ed è ancora imbattuta pur dovendo recuperare un turno, e dopo lo stop, ha voglia di lottare come sempre per i due punti in palio. Si giocherà sabato al palasport di via Bramante a Rovigo, con inizio alle 20.30. Arbitreranno l’incontro i signori Gabriele Occhiuzzi di Trieste e Andrea Andretta di Udine.

