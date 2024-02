Passalacqua: al via le Final Four di Coppa Italia

Le Final Four di Coppa Italia di basket femminile stanno per iniziare, con la Passalacqua Ragusa pronta a competere nella prestigiosa competizione che, per la prima volta, vede le squadre femminili abbinate a quelle maschili. L’evento si svolgerà presso l’Inalpi Arena di Torino, e la Passalacqua Ragusa si recherà nella città nel corso della serata odierna.

Le semifinali sono in programma domani, con il primo match tra Reyer Venezia e Geas Sesto San Giovanni alle 17:00, seguito dal confronto tra Famila Schio e Passalacqua Ragusa alle 19:15. Le due squadre vincenti si sfideranno nella finale di domenica alle 14:15.

La Passalacqua Ragusa, che vanta già due titoli di Coppa Italia nel suo palmares, è pronta a mettere in campo tutto il suo impegno e la sua determinazione. Il coach Lino Lardo si dice orgoglioso della partecipazione della squadra alle Final Four e si mostra fiducioso nelle capacità delle sue ragazze.

Nonostante il valore conosciuto della squadra avversaria, Schio, il coach sottolinea la serietà e la voglia dimostrate dalle sue giocatrici nelle partite precedenti. La squadra è determinata a godersi l’esperienza fino in fondo e a giocare per andare avanti nella competizione, sapendo di poter contare sul supporto dei loro tifosi.

Tutte le partite delle Final Four saranno visibili gratuitamente su Dazn e su lbftv, offrendo agli appassionati di basket la possibilità di seguire da vicino l’azione e il talento delle migliori squadre femminili italiane.

© Riproduzione riservata