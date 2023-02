Pasquale Spadola, è ufficialmente il candidato sindaco di Fratelli d’Italia a Ragusa

Pasquale Spadola, attore, “propulsore” culturale, location manager, classe 1945, è ufficialmente il candidato sindaco di Fratelli d’Italia per le Amministrative di Ragusa. “Non una posizione di rottura con le altre forze di centrodestra ma, sicuro di non ritorno” dice Pasquale Spadola nella conferenza stampa con la quale si annuncia la sua discesa in campo “Siamo il primo partito in Italia, non siamo disposti a passi indietro, vogliamo creare grande forza, costruire una società diversa. A me del potere non interessa nulla, so però che il potere serve per raggiungere un fine ma più siamo e meglio riusciremo a raggiungere la mèta. Nessuna chiusura”.

LE INTERLOCUZIONI CON IL CENTRO DESTRA CONTINUANO

Le interlocuzioni con il centrodestra continuano; ci sono state fino a un paio di giorni fa, il prossimo incontro è previsto per lunedì. Si dialoga Forza Italia (Giancarlo Cugnata e Giorgio Chessari), la Lega (Salvo Mallia), la lista Insieme con (Maurizio Tumino, Giorgio Mirabella), Ragusa in Movimento (Mario Chiavola), definiti “naturali alleati” e Spadola promette apertura nei confronti di chiunque, animato da senso civico, abbia voglia di impegnarsi per il futuro di Ragusa. In alternativa alla candidatura di Pasquale Spadola, dal tavolo non sarebbe stato fatto alcun nome ‘valido’: “Se avessimo avuto alternative valide le avremmo valutate”, dice il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, Alessandro Sittinieri. “In una città dove l’attendismo pare sia una scelta quasi strategica – dice il coordinatore provinciale del partito, il senatore Salvo Sallemi – abbiamo deciso di rompere gli indugi e accelerare i tempi con il nostro candidato di Fratelli d’Italia, senza nasconderci dietro il civismo. Imboscarci dietro liste civiche? No, abbiamo preferito assecondare le nostre esigenze con chiarezza “. E se ancora non fosse formalmente iscritto al partito, Spadola promette di ‘regolarizzare formalmente ‘ al più presto .



E così, sorridendo Sittinieri nel presentare il candidato di sindaco chiude il suo intervento con una immagine suggestiva che tira il ballo il Pasquale Spadola attore: “Nella sua ultima partecipazione cinematografica, ‘L’estate più calda’ che vede tra i protagonisti Stefania Sandrelli e Nino Frassica, lui rivestiva il ruolo di sindaco; speriamo si possa passare dalla finzione alla realtà”.

“Non voglio essere alternativo a Cassì, sono Pasquale Spadola candidato di Fratelli d’Italia e di una coalizione che non ha nulla a che vedere con Cassì – dice Spadola -. Ognuno si fa la sua strada a destra e a sinistra. Sul programma è prematuro parlarne. Ma voglio essere il sindaco che non sta chiuso nelle stanze. C’è tanto da fare e avremo 5 anni di tempo per fare e mettere ordine. Non si bloccherano le opere in itinere ovviamente, sarebbe sciocco. Ma ordine pubblico, pulizia, cultura…bisogna metterci mano, come nel turismo, nelle attività dei centri storici”, abbozza.

PASQUALE SPADOLA: UN PUNTO FERMO SARA’ IL COINVOLGIMENTO DEI GIOVANI



Stare tra la gente, sentire istanze, proposte ed esigenze, ottimizzare i servizi, garantire pulizia e sicurezza, sburocratizzare per quanto possibile, la macchina amministrativa, destagionalizzare il turismo, puntare sulla cultura. Sono le prime direttive sulle quali intende muoversi il candidato di Fratelli d’Italia. Ma il programma verrà definito assieme agli alleati. Un punto fermo però, sarà il coinvolgimento dei giovani che Spadola intende valorizzare, “sono il futuro”, con Simone Di quattro responsabile cittadino di Gioventu nazionale che è certo che Spadola “saprà dare spazio alle nostre aspettative e istanze”.

Nessun margine di dialogo invece con la compagine del sindaco uscente Cassi “con cui si è dialogato fino a dicembre. Ma ha continuato ad ostinarsi a chiudere le porte ai partiti dando una rappresentazione dei partiti di sicuro non positiva. Non siamo più disponibili a mettere da parte nostra candidatura nei confronti di nessuno, tantomeno Cassì” ha detto il coordinatore cittadino Sittinieri. Da Giorgio Assenza, presidente del gruppo parlamentare all’Ars, viene sottolineato “l’entusiasmo di Spadola e la sua voglia di mettersi in gioco a servizio della propria città e comunità” e aggiunge: “Mai nessuno come lui ha portato risultati in termini di promozione del territorio e della cultura; se la comunità cittadina prendesse coscienza dell’importanza per Ragusa di avere alla guida una figura come quella di Spadola, si renderebbe conto che è una occasione che non ci si può fare sfuggire”. Una discesa in campo diretta per Fratelli d’Italia che intende sfruttare il trend positivo del consenso per creare una linea diretta di dialogo comune/regione/governo nazionale.