Pasquale Ferrara nuovo tecnico del Modica Calcio

La stagione 2024-2025 del Modica Calcio inizia con una nuova guida tecnica: Pasquale Ferrara. La scelta è stata fatta dai vertici societari, Mattia Pitino e Danilo Radenza, che hanno deciso di affidare la panchina modicana all’esperto tecnico 58enne, originario di Barcellona Pozzo di Gotto. Ferrara è un allenatore di grande esperienza e profondo conoscitore del calcio siciliano.

Pitino e Radenza hanno espresso il loro apprezzamento per le capacità di Ferrara dimostrate lungo la sua carriera, in particolare due stagioni fa quando vinse il campionato di Eccellenza con la squadra della sua città. Gli hanno dato il benvenuto a Modica e augurato un buon lavoro, sperando in un percorso entusiasmante per l’ambiente rossoblu.

Pasquale Ferrara ha accumulato una vasta esperienza allenando squadre come Igea Virtus, Milazzo, Sant’Agata e Camaro. In merito alla sua nuova posizione, Ferrara ha dichiarato: “Ho accettato senza esitare la chiamata del Modica Calcio. Conosco bene Modica e so come questa sia una piazza dove il calcio è una vera ‘religione’. Ecco perché merita di calcare palcoscenici importanti. Porto sulla panchina rossoblu non solo la mia esperienza accumulata in questi anni, ma anche la voglia di ricambiare la fiducia della società con impegno e lavoro quotidiano”.

Ad affiancare Ferrara sarà Francesco Tudisco, un collaboratore con grande esperienza. Tudisco ha giocato in Serie B con squadre come Licata, Salernitana, Reggiana e Fidelis Andria. Da allenatore, ha guidato società come Casertana, Battipagliese, Agropoli, Milazzo, Pro Favara, Comiso e Messana.

