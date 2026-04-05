Pasqua a Comiso, un piccolo incidente ritarda il Regina Coeli e la “prima paci”. Al via la lunga processione

Una persona colpita da un calcinaccio e l’intervento dell’ambulanza durante la festa di Pasqua a Comiso. Le sirene dell’ambulanza durante la festa di Pasqua, all’uscita dei due simulacri. L’incidente si è verificato in una zona molto vicina alla piazza, ma era indipemndente dalla festa. Si era pensato a un malore o forse una persona colpita da un petardo. Si è trattato invece di un piccolo incidente, per fortuna senza gravi conseguenze, ma l’ambulanza ha dovuto attraversare la piazza e la processione ha subito un lieve ritardo.

Sono iniziati questa mattina i festeggiamenti più attesi in città. Dopo la messa, celebrata in basilica dal parroco don Biagio Aprile, il momento tanto atteso: l’uscita dalla basilica di Maria SS. Annunziata dei due simulacri di Maria SS. Annunziata e di Gesù Risorto.

Subito dopo, la prima “paci” sul sagrato della basilica. Ma si è dovuto attendere qualche minuto per l’arrivo di un’ambulanza che ha soccorso una persona sul sagrato della chiesa.

Ai piedi dei due simulacri c’erano i due ”angioletti”, Filippo Battaglia, ai piedi del simulacro di Maria SS. Annunziata , che ha intonato per primo il canto del regina Coeli e Giovanni Parrino, ai piedi del simulacro di Gesù Risorto che ha cantato il Regina Coeli prima della Paci, quando cioè i due simulacri vengono lanciati uno contro l’altro.

La Pasqua di Comiso si sta svolgendo nel ricordo di Gesù Scamporrino, uno dei “portatori” di Gesù Risorto, colui che da 40 anni era il “capovara” di Gesù Risorto, morto esattamente un anno fa. Una messa per il trigesimo sarà celebrata domani alle 19 nella basilica dell’Annunziata. Foto tratta da diretta VideoMediterraneo

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