Partita di cartello: Passalacqua in casa contro Udine per VIII turno di campionato serie A2 Lbf Techfind

Sarà una partita di cartello quella che vedrà impegnata la Passalacqua Ragusa contro la W.Apu Delser Crich Udine, domenica con inizio alle 16 al Palaminardi di Ragusa, per l’VIII turno dal campionato di basket femminile LBF Techfind.

Sei vinte per Ragusa sulle sei disputate (deve recuperare una partita contro Vicenza) mentre Udine ha perso in casa domenica scorsa la sua prima partita contro Mantova, complice una serie di infortuni che ne ha minato la competitività riducendo le possibilità di rotazione al team di Massimo Riga.

Ragusa è reduce da una trasferta di grinta e cuore a Rovigo, giocata senza Marika Labanca, in cui le ragazze di Mara Buzzanca hanno recuperato uno svantaggio importante, per imporsi, alla fine, dimostrando il grande valore di squadra e la tenuta mentale.

Ora si volta pagina. domenica arriva Udine. “Conosciamo il valore delle nostre avversarie – commenta Laura Perseu – assistant coach di Passalacqua Ragusa – domenica affronteremo una squadra con un peso tecnico e tattico di livello”. Archiviata l’ultima trasferta, Ragusa in settimana ha continuato a lavorare sodo. “Ogni settimana prendiamo tutto ciò che di buono abbiamo fatto e lavoriamo per aggiustare ciò che ancora non va – conclude Perseu -. Possiamo fare sempre meglio: la partita di domenica ci darà la possibilità di dimostrare davanti al pubblico di casa, quale sia il nostro valore”.

Arbitreranno l’incontro i signori Bruno Licari di Marsala (Tp) e Samuele Riggio di Siderno (Rc). Fischio d’inizio alle ore 16.00

L’ingresso sarà gratuito per tutte le donne, un piccolo segno – che si aggiunge ad altre iniziative previste -, per ricordare l’impegno comune nel contrasto della violenza sulle donne.

