Parte la campagna vaccinale antinfluenzale dell’Asp di Ragusa

L’ASP di Ragusa presenterà la campagna vaccinale antinfluenzale 2024-2025 martedì 29 ottobre alle 10 nella sala “Russo-Armenia” di Piazza Igea, sotto lo slogan “Contro l’influenza – Ti diamo una mano!”. L’iniziativa sarà guidata dalla Direzione strategica dell’ASP e dalla dott.ssa Sonia Cilia, Direttrice dell’Unità di Epidemiologia e Profilassi. Saranno presenti anche rappresentanti delle istituzioni locali, tra cui il Vescovo di Ragusa, il Prefetto e i vertici delle Forze dell’Ordine.

La vaccinazione: per chi è essenziale

L’Organizzazione Mondiale della Sanità e il Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale (PNPV) 2023-2025 hanno fissato come obiettivi il raggiungimento di una copertura vaccinale del 75% minimo e del 95% ottimale tra gli ultrasessantacinquenni. La vaccinazione è essenziale non solo per proteggere anziani, bambini, donne incinte e persone con malattie croniche, ma anche per prevenire la diffusione di complicanze gravi, come polmonite e miocardite.

Particolare attenzione sarà rivolta alle categorie a rischio, inclusi operatori sanitari, lavoratori dei servizi essenziali e bambini dai 6 mesi in su, considerati principali veicoli di diffusione precoce della malattia. I vaccini, tutti autorizzati da EMA e AIFA, saranno disponibili presso Medici di famiglia, Pediatri e Farmacie convenzionate, con differenti formulazioni per età e condizioni specifiche.

La campagna, iniziata il 14 ottobre e in corso fino al 28 febbraio 2025, offre anche la possibilità di co-somministrazione con altri vaccini, tra cui quello per Covid-19 aggiornato, anti-pneumococco e anti-Zoster. Le prenotazioni possono essere effettuate tramite numero verde o email dell’ASP di Ragusa.

© Riproduzione riservata