Parte “Crucivia”, progetto di arte pubblica a Santa Croce nel solco di FestiWall e Bitume

Il progetto “Crucivia” rappresenta un’interessante fusione di memoria storica, cultura contemporanea e arte pubblica, prendendo vita a Santa Croce Camerina. Questa iniziativa s’inscrive nella tradizione di eventi artistici che, dal 2015, hanno animato Ragusa con FestiWall e Bitume, estendendosi recentemente a Trapani e Comiso. “Crucivia” si distingue per la sua intenzione di rigenerare spazi urbani e scolastici attraverso interventi artistici che rispecchiano la ricchezza interculturale del Mediterraneo.

L’evento, in programma fino al 18 luglio, vede come protagonista Milu Correch, un’artista argentina di grande talento, nota per i suoi murales che raccontano la vita delle persone comuni attraverso atmosfere magiche. Milu sta lavorando su un doppio prospetto in Piazza degli Studi, un luogo centrale per la comunità di Santa Croce Camerina. Questo progetto mira a celebrare l’interculturalità e la convivenza tra le diverse comunità della città.

Il sindaco Giuseppe Dimartino e l’amministrazione comunale hanno fortemente voluto questo progetto, che rappresenta il culmine dei lavori di riqualificazione della piazza e di adeguamento sismico delle scuole adiacenti. Milu, insieme al curatore Vincenzo Cascone, ha studiato la storia e le leggende locali per catturare il “genius loci” di Santa Croce Camerina. Il risultato sarà un murale che rivisita una “truvatura” locale, legata alla storia di una bambina scomparsa nei primi del ‘900, intrecciando memoria urbana e presente.

Il murale di Milu, accompagnato da un racconto dello scrittore Marco Steiner, rifletterà l’anima del luogo, celebrando i tesori nascosti della cultura camarinense. Il progetto “Crucivia” non è solo un’opera d’arte, ma un mezzo per rigenerare e valorizzare la comunità locale, promuovendo la bellezza e l’interculturalità.

© Riproduzione riservata