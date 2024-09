Pareggio esterno per il Modica Calcio in Coppa Italia, contro il Palazzolo

Inizia con un pareggio la gara per il Modica Calcio in quel di Palazzolo. L’andata del primo turno di Coppa Italia si chiude sull’1-1 con il primo gol stagionale di Arquin e diverse occasioni mancate per chiudere il match

Modica che inizia subito con il piglio giusto, al 2’ è Palmisano, per l’occasione capitano, a girare verso la porta da pochi passi mandando il pallone alto sopra la traversa. Solo due minuti e l’occasione arriva per Idoyaga che entra in area e batte in porta, la palla viene deviata in angolo da un difensore. Sugli sviluppi dell’angolo battuto da Belluso arriva il vantaggio rossoblu con la girata di Arquin che si regala il primo gol ufficiale del Modica in questa stagione. Al 21’ grandissima occasione per Belluso che a tu per tu con Martinez si lascia ipnotizzare e perde l’appuntamento con il gol del raddoppio. Pochi minuti dopo è la squadra di casa a sfiorare il gol con Torres che da due passi manda alto sopra la traversa. Prima della fine del primo tempo ancora un’occasione per parte, prima Arquin con un tiro da fuori che risulta lento, poi tocca a Pitronaci mettere un pallone in mezzo sul quale per poco non arrivano compagni per il tap in.

Nella ripresa il Palazzolo entra con la cattiveria giusta alla ricerca del gol del pareggio, questo arriva al 9’ con un tiro della Domenica da fuori di Pitronaci. Da qui la formazione di casa prende coraggio e prova ad attaccare per mettere in difficoltà gli ospiti. Al 14’ il Modica si porta avanti alla ricerca del nuovo vantaggio e in una serie di batti e ribatti è brava la squadra ospite a salvare sulla linea. Al 21’ ancora Arquin si mette in proprio ma il suo colpo di testa dall’area piccola finisce a lato. Con il passare del tempo la formazione gialloverde si chiude e prova a ferire con le ripartenze, ma al 30’ è ancora Idoyaga a inventarsi un diagonale da dentro area che sfiora il palo e si spegne fuori. Nei minuti finali ci provano ancora i rossoblu con tiri troppo lenti per impensierire Martinez e il finale non si schioda dall’1-1 fino al triplice fischio.

“Abbiamo iniziato bene la partita – dichiara mister Ferrara dopo il triplice fischio – dovevamo chiuderla prima ma non ci siamo riusciti, da li il nervosismo e l’imprecisione hanno permesso a loro di pareggiare e la stanchezza non ci ha aiutato a portarci ancora avanti. Meritavamo sicuramente di più perchè da parte dei nostri avversari non ho visto tante vere occasioni da gol, siamo sulla giusta strada per il proseguo della stagione e dobbiamo continuare a lavorare pensando già alla gara di ritorno che giocheremo Domenica a Modica.”

SPORT CLUB PALAZZOLO – MODICA CALCIO 1-1

Sport Club Palazzolo: Martinez, Menta, Petrolito, Pitronaci, De Vito, Illustre, Novello, Castrovilli, Suarez, Ziccone, Torres. Panchina: Popa, Lentini, Leone, Messina, Diliberto, Garofalo, Tabacco. Allenatore: Giuseppe Matarazzo.

Modica Calcio: La Licata, Pettinato, Rallo, Mollica, Schembari, Cappello, Belluso, Palmisano, Arquin, Idoyaga, Incatasciato. Panchina: Floridia, Battaglia, Margaritini, Mallia, Denaro, Kondila, Maimone, Susino, Vitelli. Allenatore: Pasquale Ferrara.

Marcatori: 6’ pt Arquin (M), 9’ st Pitronaci (P) Ammoniti: Illustre, Pitronaci (P), Belluso (M)

