Papa Francesco, proclamati cinque giorni di lutto nazionale: bandiere a mezz’asta e cerimonie in tono sobrio

Il Consiglio dei ministri, riunitosi d’urgenza, ha proclamato cinque giorni di lutto nazionale per la morte di Papa Francesco. Il periodo di lutto sarà in vigore da oggi, martedì 22 aprile, fino a sabato 26 aprile 2025, giorno in cui si svolgeranno i funerali solenni. La decisione, attesa ma non scontata, conferma la prassi riservata in passato ai capi di Stato.

Il governo ha anche nominato Fabio Ciciliano, capo della Protezione Civile, commissario straordinario per l’organizzazione delle esequie e delle cerimonie successive, tra cui quelle legate all’inizio del ministero del nuovo Pontefice. Ciciliano coordinerà mobilità, accoglienza sanitaria e assistenza ai fedeli.

Durante i giorni di lutto, le bandiere degli edifici pubblici saranno a mezz’asta, così come quelle delle ambasciate italiane nel mondo e di quelle straniere in Italia. Le bandiere interne saranno adornate con veli neri.

Il lutto nazionale non comporterà la sospensione delle attività, ma influenzerà il tono delle celebrazioni pubbliche, a partire dal 25 aprile, ottantesimo anniversario della Liberazione. “Tutte le cerimonie sono consentite, purché svolte con la dovuta sobrietà”, ha chiarito il ministro della Protezione Civile, Nello Musumeci.

