Panettone sospeso nella città dell’accoglienza. A Scicli il Lions solidale con anziani e famiglie

Fare rete nello spirito del dono. Partendo da questo impegno il Lions di Scicli ha scelto di condividere l’iniziativa del panettone sospeso, promossa nel periodo delle festività natalizie e di fine anno nei supermercati della città, con le realtà che operano nel sociale. E così, ultimato il ritiro di panettoni e di biscotti, ha donato quanto raccolto ad alcune case di riposo del territorio non tralasciando una…consegna anche alle Volontarie Vincenziane del posto.

Un connubio, questo, che, fin dai primi contatti, è apparso utile ad un’azione di condivisione in una città dove il bisogno è notevole e dove le realtà caritative hanno di che spendersi per esaudire le richieste e venire incontro alle esigenze del territorio. Oggi la consegna dei panettoni sia alle case di riposo che alle Volontarie Vincenziane che nel giorno dell’Epifania regaleranno ai loro assistiti. Impegnate nell’iniziativa le socie Lions.

Il connubio Lions e Volontariato Vincenziano a Scicli, che sta nascendo in questi mesi, trova fondamento nell’azione comune di amare il volontariato ed impegnare il proprio tempo per il miglioramento della comunità in cui operano.

Ai giovani una particolare attenzione. “Come club Lions di Scicli stiamo sponsorizzando l’esperienza di due giovani studenti dell’Istituto superiore Quintino Cataudella, un ragazzo di 17 anni ed una ragazza di 18 anni, che, a fine anno scolastico, andranno all’estero. Noi pagheremo il viaggio, anche con l’avvio in città di una lotteria, mentre vitto ed alloggio sarà a carico del Lions International. Questa è un’attività annuale perchè ci impegnerà parecchio dal punto di vista economico. Non dobbiamo dimenticare che non si tratta di viaggio turistico ma di un viaggio esperienzale che durerà tre settimane durante le quali avranno la possibilità di conoscere altre culture.

Un progetto che viene realizzato in tutta Italia: nella penisola ogni anno accogliamo 350 ragazzi ed altrettanti vanno in altri Paesi” – hanno spiegato, nell’incontro con le Volontarie Vincenziane, le socie Lions Stefania Carpino ed Eloisa Amarù, con incarichi a livello nazionale e provinciale non ultimo nel progetto di raccolta degli occhiali usati, mentre erano accompagnate dalle altre socie Rosa Pacetto, Melania Carrubba e Josephine Statello.

