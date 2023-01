Ieri a Scicli si è tenuta una celebrazione del Giorno della Memoria, organizzata da Arcigay Ragusa con il Patto di Solidarietà Diffusa. La manifestazione ha visto la partecipazione di un caloroso pubblico, che ha riempito il freddo piano del Carmine. La data scelta per l’evento, il 27 gennaio, è stata scelta per l’inaugurazione di una panchina arcobaleno, simbolo della lotta all’omotransfobia e dell’impegno della città nel contrastare ogni forma di discriminazione.

Testimonianza dal vivo

Durante la serata sono state raccolte numerose testimonianze su episodi di discriminazione, torture e deportazioni avvenute durante l’Olocausto, nonché sull’Omocausto, lo sterminio dimenticato delle persone LGBT. È stato inoltre ricordato Giuseppe Sammito, un cittadino sciclitano deportato durante la Seconda Guerra Mondiale.

La panchina arcobaleno, collocata in Piazza Busacca vicino a una pietra di inciampo posata in ricordo delle donne vittime di violenza, rappresenta un luogo della memoria per la città, dove raccogliere altre testimonianze e ricordare sempre di essere contro ogni forma di odio e violenza. L’iniziativa è stata resa possibile anche grazie alla partecipazione delle associazioni e del Maestro Pietro Scardino, che ha composto le musiche appositamente per l’evento.