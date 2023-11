Pallavolo femminile, serie C: l’Ardens Comiso vince contro la Planet Strano Pedara ed è in testa al girone

L’Ardens Comiso vince la gara contro la Planet Strano Pedara. Con sei punti in classifica, la squadra biancorossa guida, a punteggio pieno, la classifica provvisoria del campionato di serie C femminile, girone C, insieme a Green Sport Modica e Golden Volley Acicatena.

L’Ardens Comiso, guidata in panchina da Francesca Giucastro, con la vice allenatrice Katia Spagna, si è imposta con il risultato di 3-1 (parziali: 25 – 21; 19 – 25; 26 – 24; 25 – 12). Decisivo il terzo set, quando la squadra ospite era in vantaggio per 24 -23 e mancava solo un punto per conquistare il set: alcuni errori difensivi hanno determinato il sorpasso dell’Ardens, che si è aggiudicata il terzo set e ha poi dominato nel quarto set. L’Ardens ha avuto nella determinazione, nell’entusiasmo, ma soprattutto nella forza di volontà le sue armi migliori. La Planet Strano Pedara ha buone potenzialità, ma deve ancora registrare l’assetto difensivo.

«È stata una buona gara – commenta l’allenatrice dell’Ardens Francesca Giucastro – la squadra ha giocato con altissima concentrazione, concedendo poco alle avversarie, che sono una buona squadra e lo hanno dimostrato anche oggi. Se non cadono i palloni a terra, vuol dire che la concentrazione è alta e che si gioca al massimo delle proprie possibilità. Questa è una squadra di giovanissime, la veterana è Sara pace che ha solo 24 anni. È una squadra che può ancora crescere. Il nostro obiettivo è la salvezza: rimaniamo con i piedi per terra e cerchiamo di fare il meglio possibile»

«Siamo state troppo fallose soprattutto in fase difensiva – commenta l’allenatrice della Planet Strano Pedara, Agata Licciardello -Siamo mancate nel bagher e, in alcuni casi, anche in battuta. Nel terzo set, ad un solo punto dalla vittoria, abbiamo commesso errori determinanti che ci sono costati il set. È stato un match deludente, ma sono convinta che la squadra ha altre potenzialità e può fare bene. Dobbiamo lavorare molto, correggere gli errori e sono certa che potremo fare bene in questo campionato. Complimenti alla squadra di casa che ha giocato molto bene».

Uno degli episodi della gara, l’infortunio della giovane Eliana Licata, che in uno scontro difensivo con una compagna ha riportato una ferita alla tempia. Soccorsa dal medico della società, Evangelista Sanzone, ha voluto continuare la gara sia pure con un vistoso cerotto sul viso.