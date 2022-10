Pallavolo femminile, B-2, l’Ardens Comiso batte la Stefanese

Pallavolo B-2 femminile, 3^ giornata

L’Ardens Comiso – Stefanese 3 – 0 (parziali 25 – 21; 25 – 17; 25 – 19)

Il direttore generale Salvo Cosentino sottolinea alcuni aspetti tecnici della gara: “L’allenatore Giacomo Tandurella ha operato una piccola e coraggiosa rivoluzione tecnica, sconvolgendo anche alcuni ruoli ed ha avuto ragione. A causa di alcune assenze, ha fatto debuttare una ragazzina, Alessandra Migliorisi, appena quindicenne, nel ruolo di libero. Alessandra ha giocato da titolare l’intera partita e Paola Guccione, che in precedenza giocava da libero, è stata spostata nel ruolo di “posto 4”, ruotando poi con altre atlete. Il risultato è stato positivo per la prestazione offerta dalle ragazze e per il risultato. Il cambiamento è giovato alla squadra e che ha dimostrato la grande duttilità delle nostre ragazze”.

L’allenatore Giacomo Tandurella ha aggiunto. “Era una partita fondamentale per noi. La squadra avversaria, la Stefanese è una nostra diretta avversaria nella lotta per la salvezza. Loro avevano già vinto nella gara d’esordio. Per noi questa è stata la prima vittoria. La partita è stata preparata benissimo in settimana, abbiamo studiato le caratteristiche delle avversarie e le ragazze hanno applicato benissimo le indicazioni che avevamo dato ed è maturata questa vittoria per 3 – 0 che era quella che ci serviva, sia per il morale della squadra. Nelle prime due partite avevamo perso contro squadre più blasonate, ma dimostrando alcune trame di gioco interessanti e molto carattere. Il nostro campionato parte oggi”.