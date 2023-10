Pallamano Ragusa si prepara alla partta contro il Villaura Palermo

La squadra di pallamano dell’Andimoda Pallamano Ragusa si prepara per la stagione di Serie B e ha già fissato alcune date importanti nel calendario. La prima partita sarà in trasferta a Palermo il 15 ottobre contro il Villaurea, con inizio alle 18:00. Successivamente, il 22 ottobre, avranno la prima partita casalinga presso la palestra Parisi contro il Cus Palermo, con inizio alle 18:30.

Il torneo vedrà la partecipazione di diverse squadre, tra cui le due squadre palermitane, l’Aretusa, l’Agriblu Scicli, l’Alcamo, lo Scicli Social Club, il Marsala, il Girgenti, l’Albatro Siracusa, il Mascalucia e il Messina. La squadra dell’Andimoda Pallamano Ragusa è composta principalmente da giovani di 16 e 17 anni, con l’apporto di alcuni giocatori più esperti che cercheranno di guidare i giovani talenti.

La società è fiduciosa per la stagione, anche se ammette che la squadra è in una fase di transizione a causa delle nuove aggiunte e del ritorno in Serie B dopo diverse stagioni. Si terrà un allenamento congiunto con l’Agriblu Scicli come parte della preparazione, e si stanno effettuando valutazioni continue per capire come migliorare le prestazioni della squadra. La priorità rimane la valorizzazione dei giovani talenti e il raggiungimento di traguardi importanti nel corso della stagione.