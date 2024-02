Pallamano: l’Andimoda Ragusa sconfitta in casa dal Villaurea Palermo

Nel campionato di pallamano di Serie B maschile, l’Andimoda Ragusa è stata sconfitta in casa dall’avversario Villaurea Palermo. La partita è stata caratterizzata da un primo tempo difficile per l’Andimoda, che si è chiuso con un punteggio di 7-10 a favore degli ospiti. Nonostante un tentativo di reazione nella ripresa, i padroni di casa non sono riusciti a recuperare lo svantaggio e gli avversari hanno confermato la loro superiorità.

Gli iblei sembravano aver sottovalutato l’avversario, considerando forse la partita abbordabile, ma hanno pagato a caro prezzo questa disattenzione. Dall’Andimoda si sottolinea l’amarezza per la sconfitta e si ammette che è necessario riflettere su quanto accaduto. Si riconosce che nulla deve essere dato per scontato e si promette di imparare dall’errore, soprattutto per i giocatori più giovani, affinché non si ripetano situazioni simili in futuro.

Ora l’Andimoda si concentra sugli allenamenti per prepararsi alla prossima sfida contro il Cus Palermo, cercando di recuperare dalla sconfitta e avanzare in classifica.

© Riproduzione riservata