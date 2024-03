Pallamano: Andimoda Ragusa battuta in casa dall’Alcamo e già domani sarà tempo di derby ibleo sul parquet dello Scicli Social Club

L’Andimoda Ragusa ha subito un’altra sconfitta nel campionato di pallamano maschile di Serie B, questa volta di fronte al proprio pubblico, contro un Alcamo determinato e grintoso, con un punteggio finale di 24-38. Nonostante un inizio promettente nei primi quindici minuti, la squadra ragusana ha dovuto affrontare la partita con una formazione rimaneggiata. Nonostante ciò, hanno lottato coraggiosamente, facendo ruotare tutti i giocatori a disposizione, compresi i quattro under 15 convocati da Russo: Gianluca Modica, Nicolas Maltese, Stefano Biazzo e Francesco Bonfanti, che mostrano prospettive interessanti per il futuro della squadra.

Il portiere Carbone ha fatto alcune buone parate, ma alla fine l’impossibilità di poter contare su una panchina lunga ha reso difficile la resistenza contro un avversario più quotato. La stanchezza ha preso il sopravvento, permettendo agli avversari di prendere il controllo del gioco in modo deciso.

Nonostante l’ennesima sconfitta in questa fase difficile della stagione, dall’Andimoda Ragusa si è riconosciuto il massimo impegno. Ora la squadra si prepara per il derby ibleo contro il Social Club, in programma già domani a Scicli alle 19:30.

