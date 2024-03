Pallamano: un’altra sconfitta per l’Andimoda Ragusa

Il momento non è dei migliori per l’Andimoda Ragusa, che in trasferta cede contro il fanalino di coda Cus Palermo. La squadra, allenata da Salvatore Russo, si è presentata con una formazione largamente rimaneggiata a causa di malanni di stagione e infortuni vari. Nonostante un buon primo tempo, durante il quale sono andati addirittura in vantaggio di una lunghezza (18-19), nella ripresa hanno ceduto, con il risultato finale di 39-28 a favore del Cus Palermo, senza possibilità di replicare. Nonostante le 17 reti di Giummarra e l’impegno sopra le righe di tutti i presenti, la mancanza di una panchina lunga ha reso difficile rifiatare e portare a termine il match come si sarebbe dovuto.

Dalla società dell’Andimoda Ragusa affermano che la partita è stata inficiata dal numero delle assenze, che hanno condizionato il rendimento della squadra. Nonostante ciò, non intendono usare questo come scusa, ma è evidente che le difficoltà nell’organico si sono riflesse negativamente sul rendimento durante le partite ufficiali. La speranza è ora di poter recuperare la migliore condizione fisica e tecnica, per poter affrontare il resto della stagione con determinazione e cercare di risalire la classifica, soprattutto considerando la crescita di alcuni giovani talenti della squadra.

La prossima partita dell’Andimoda Ragusa si giocherà domenica alle 18:30 tra le mura amiche, contro l’Alcamo, valida come terza giornata del girone di ritorno.

