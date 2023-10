Pallamano: male la prima per l’Andimoda Ragusa sconfitta a Palermo dal Villaurea

Esordio poco felice della squadra di pallamano maschile dell’AndiModa Ragusa nel campionato di Serie B, giocato contro il Villaurea a Palermo.

Nel primo tempo, la squadra ragusana ha giocato a buoni livelli, chiudendo in vantaggio di cinque punti (11-16). Tuttavia, nel corso del match, il Villaurea è riuscito a rimontare e superare gli ospiti, vincendo alla fine con il punteggio di 26-23. Questo risultato è stato un inizio deludente per la squadra di Ragusa, ma ha evidenziato la competitività del campionato.

Il Villaurea ha preso il comando fin dall’inizio, ma l’AndiModa Ragusa ha giocato bene, accumulando gol dopo gol fino a guidare la partita senza problemi. Tuttavia, nel finale del primo tempo, la squadra ragusana ha iniziato a mostrare difficoltà, compreso un certo nervosismo che è esploso nella ripresa con espulsioni a tempo e due cartellini rossi. Questi eventi hanno influenzato negativamente il rendimento complessivo del gruppo e hanno consentito al Villaurea di recuperare e vincere.

Il Villaurea ha sfruttato la sua forza fisica mentre l’AndiModa Ragusa non è riuscita a reagire, anche se sono stati sollevati dubbi su alcune decisioni arbitrali. La squadra ora cercherà di ricompattare il gruppo in vista del prossimo match in casa, sperando di cancellare la deludente prestazione dell’esordio.