Pallamano: l’AndiModa Ragusa domenica contro il Villaurea

L’AndiModa Ragusa è pronta per la sua prima partita di campionato di Serie B, che si terrà domenica alle 18 a Palermo contro il Villaurea. La squadra, allenata da Salvatore Russo, sta lavorando duramente per preparare al meglio il suo esordio stagionale. In questi giorni, l’allenatore sta concentrando le sue attenzioni sulla difesa, ritenendo che sia un aspetto cruciale per il successo della squadra.

La squadra è consapevole dell’importanza di iniziare bene la stagione, anche se non conosce appieno il potenziale dei suoi avversari. Tuttavia, sono determinati a dare il massimo sforzo per ottenere un risultato positivo. Il risultato della partita sarà determinato dal campo e dai giocatori, ma la squadra inizia il campionato con l’auspicio di conquistare i primi punti in classifica.

L’AndiModa Ragusa ha dimostrato buone prestazioni in un’amichevole contro l’Agriblù Scicli, soprattutto in attacco, e ciò lascia ben sperare per l’inizio del campionato. La squadra ha dimostrato un gioco veloce e organizzato. Resta da affinare il ritmo e la resistenza della squadra quando non è possibile effettuare cambi, ma la fiducia rimane alta che questo aspetto possa essere migliorato.

L’amichevole della squadra Under 15 ha anche fornito indicazioni promettenti per il futuro, supportando la crescita del gruppo secondo gli obiettivi della società.