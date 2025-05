Pallacanestro, play off di serie C. L’Olympia sconfitta dall’Alfa Catania

di Francesca Cabibbo- Il sogno è durato troppo poco. L’Olympia Comiso è stata sconfitta in casa dall’Alfa Catania.

Nella gara disputata ieri sera al PalaDavolos la squadra allenata da Mike Del Vecchio è stata sconfitta dall’Alfa con il risultato di 60 – 83 nella semifinale play off della serie C unica.

All’andata era stata l’Olympia a violare il campo del Catania vincendo sia pure con pochi punti di scarto. Un successo inatteso che ha acceso le speranze. Ma nella gara di ieri l’Alfa ha ristabilito i valori espressi nel campionato, che ha condotto sempre in testa. La squadra ospite ha iniziato la partita esercitando un forte pressing offensivo. Dopo i primi due quarti, la squadra ospite aveva già un forte vantaggio che è riuscita a condurre fino alla fine, imponendosi con un ampio margine. L’Olympia Multifidi lamentava però gli infortuni di alcuni giocatori acciaccati e a mezzo servizio, come D’Arrigo e Lucio Salafia.

Ora le due squadre hanno una vittoria ciascuno. Si deciderà tutto in “gara tre” che si disputerà sabato prossimo a Catania.

[image: image.png]



