Palermitana strangolata dal marito: la tragica fine di Laura Papadia

Un nuovo caso di femminicidio scuote l’Italia e segna l’ennesima tragedia familiare. Laura Papadia, 49 anni, originaria di Palermo, è stata strangolata dal marito nella loro abitazione a Spoleto. L’uomo, 50 anni, ha poi tentato di togliersi la vita, ma è stato salvato e ora si trova piantonato in ospedale.

*L’ennesima vittima della violenza domestica* Secondo le prime ricostruzioni, il femminicidio è avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì. A dare l’allarme è stato un parente, preoccupato dal silenzio improvviso della coppia. Quando i soccorritori sono arrivati, per Laura non c’era più nulla da fare: il marito, invece, è stato trovato in stato di semi-incoscienza dopo un tentativo di suicidio.

*“Non accettava la separazione”* Dietro il delitto potrebbe esserci un movente tristemente noto: l’incapacità di accettare la fine di una relazione. Sembra che la coppia stesse affrontando una crisi coniugale e che Laura avesse deciso di separarsi. Un rifiuto che, ancora una volta, ha scatenato la furia omicida.

*Una tragedia che unisce due città* Palermo piange la sua concittadina, mentre Spoleto è sotto shock per l’accaduto. Il dramma di Laura Papadia è l’ennesimo di una lunga scia di sangue che non accenna a fermarsi. Il femminicidio in Italia continua a essere una piaga devastante: solo nei primi mesi dell’anno, sono già decine le donne uccise per mano di compagni o ex partner. foto tratta da BlogSicilia <www.blogsicilia.it/palermo/strangola-moglie-tenta-suicidio-palermitana-laura-papadia-assassinata-spoleto/1120122/?fbclid=IwY2xjawJSFb1leHRuA2FlbQIxMQABHdVTyjXxz_KKWvqPvkQctgpw1OW-akeFpZb62D0XHQzyBW…>

