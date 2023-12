Padre minaccia figlia: i carabinieri lo allontanano dalla casa familiare. E’ successo a Comiso

Minacciava e vessava la figlia e per questo motivo un padre è stato allontanato dalla casa familiare. L’episodio si è verificato nel pomeriggio del 10 dicembre scorso, a Comiso. I carabinieri sono intervenuti in seguito ad una segnalazione. A causa di continui contrasti familiari, il padre aveva tenuto comportamenti vessatori e minacciosi nei confronti della figlia. Le azioni erano giunte al punto di minacciare di appiccare il fuoco all’autovettura della figlia. Durante l’intervento, i Carabinieri hanno trovato una tanica contenente liquido infiammabile, che è stata sequestrata.

LA DENUNCIA

Le dichiarazioni della vittima riguardo ai comportamenti del padre hanno portato alla presentazione di una denuncia-querela, con una comunicazione immediata alla Procura della Repubblica del Tribunale di Ragusa. Considerando il grave e attuale pericolo per la figlia, i carabinieri hanno proceduto prima a rintracciare l’uomo, un comisano di 62 anni, per poi adottare la misura cautelare dell’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare, in accordo con l’Autorità Giudiziaria.