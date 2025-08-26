Pachino, scontro con un cane sulla strada: muore un uomo in scooter

Una tragedia si è consumata questa mattina sulla Strada Provinciale 19, l’arteria che collega Pachino a Noto, nel Siracusano. Un uomo di 57 anni, di nazionalità straniera, ha perso la vita in seguito a un incidente stradale che lo ha visto coinvolto mentre viaggiava a bordo del suo scooter.

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri della Compagnia di Noto, l’uomo non si sarebbe accorto della presenza di un cane sulla carreggiata. L’impatto è stato inevitabile e il migrante è stato sbalzato dalla sella, riportando una grave lesione che si è rivelata fatale.

Alcuni passanti, che hanno assistito alla scena, hanno immediatamente tentato di soccorrere il 57enne e hanno allertato i sanitari del 118, ma all’arrivo dei medici purtroppo per lui non c’era più nulla da fare.

Il corpo senza vita è stato rinvenuto lungo la provinciale e la zona è stata messa in sicurezza per consentire i rilievi. Le indagini dei carabinieri sono tuttora in corso per definire con precisione la dinamica dell’incidente e stabilire eventuali responsabilità.

Foto: repertorio

© Riproduzione riservata