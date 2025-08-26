«Un pronto soccorso da ripensare in toto». Comincia così lo sfogo di una donna ragusana, ricoverata per 48 ore al pronto soccorso di Ragusa. Un’esperienza che, tra attese infinite e carenze strutturali, si trasforma in una denuncia diretta, carica di amarezza ma anche di riconoscenza verso il personale sanitario. Giovani medici e infermieri tra passione […]
Pachino, scontro con un cane sulla strada: muore un uomo in scooter
26 Ago 2025 15:19
Una tragedia si è consumata questa mattina sulla Strada Provinciale 19, l’arteria che collega Pachino a Noto, nel Siracusano. Un uomo di 57 anni, di nazionalità straniera, ha perso la vita in seguito a un incidente stradale che lo ha visto coinvolto mentre viaggiava a bordo del suo scooter.
Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri della Compagnia di Noto, l’uomo non si sarebbe accorto della presenza di un cane sulla carreggiata. L’impatto è stato inevitabile e il migrante è stato sbalzato dalla sella, riportando una grave lesione che si è rivelata fatale.
Alcuni passanti, che hanno assistito alla scena, hanno immediatamente tentato di soccorrere il 57enne e hanno allertato i sanitari del 118, ma all’arrivo dei medici purtroppo per lui non c’era più nulla da fare.
Il corpo senza vita è stato rinvenuto lungo la provinciale e la zona è stata messa in sicurezza per consentire i rilievi. Le indagini dei carabinieri sono tuttora in corso per definire con precisione la dinamica dell’incidente e stabilire eventuali responsabilità.
Foto: repertorio
© Riproduzione riservata