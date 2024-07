Otto corse giornaliere con autobus da Modica alle frazioni di Zappulla, Marina di Modica e Maganuco. La sperimentazione

Un servizio che “coprirà” anche i giorni festivi, comprese le domeniche. La giunta Monisteri ha dato mandato al dirigente del primo settore di procedere all’adozione di tutti gli atti necessari per l’attivazione di questo nuovo servizio di trasporto pubblico locale che il comune di Modica ha affidato alla società Sais con specifico appalto e che, già in città, è attivo. Un servizio, quello individuato per coprire il trasporto pubblico nelle zone rurali e costiere, che è definito indispensabile per garantire a coloro i quali non sono possessori di mezzi propri di servizi dei mezzi pubblici.

Sarà, al momento per queste primo periodo, un servizio sperimentale per i mesi di luglio ed agosto.

Un bimestre durante il quale sono previste otto corse giornaliere andata e ritorno, compresi i giorni festivi, con una percorrenza complessiva nei 62 giorni previsti di una tratta che tocca le campagne di Zappulla ed il litorale costiero con Maganuco e Marina di Modica. Naturalmente non sarà un servizio tout-court: è previsto, infatti, un attento monitoraggio sui passeggeri che porteranno gli autobus della Sais quotidianamente. Nell’atto deliberativo di giunta si parla di servizio che verrà “attentamente monitorato in termini di utilizzatori medi al giorno così da valutare se e come strutturare stabilmente eventualmente poi in modo definitivo il servizio”. Intanto si parte, si parte in via sperimentale e comunque con un piano di trasporto utile in questi mesi estivi per coloro i quali vogliono raggiungere il mare e sono impossibilitati in assenza di mezzi propri.

