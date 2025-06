Orgoglio ibleo: Salvatrice Cutuli è campionessa mondiale nella categoria “Bikini Mom” di Bodybulding

In un momento d’oro per lo sport ibleo, è arrivato un nuovo, clamoroso successo internazionale: Salvatrice Cutuli, atleta ragusana, è stata incoronata “La Mamma dal fisico più bello del mondo”, conquistando il primo posto nella prestigiosa categoria Bikini Mom ai Campionati Mondiali WABBA, svoltisi il 1° giugno nell’ambito del Rimini Wellness 2025.

Una vittoria che va oltre il semplice traguardo sportivo: Salvatrice è riuscita a primeggiare tra decine di atlete provenienti da tutto il mondo, in una competizione di altissimo livello, organizzata dalla WABBA, una delle federazioni internazionali più importanti del bodybuilding, che quest’anno celebra il suo cinquantesimo anniversario.

“Non ho parole per esprimere la mia gratitudine – ha dichiarato Salvatrice Cutuli – senza il mio coach Andrea Schembri non sarei mai arrivata qui. Ha creduto in me fin dal primo giorno.”

E proprio il personal trainer Andrea Schembri, campione assoluto del Sud Italia, è stato il motore silenzioso dietro questo straordinario successo. Con una preparazione basata su allenamenti funzionali e senza l’uso di macchinari sofisticati, è riuscito a trasformare la visione di Salvatrice in un sogno realizzato: diventare campionessa mondiale.

Non è l’unica soddisfazione per il team Schembri: anche i fratelli Marco e Andrea hanno chiuso tra i primi cinque finalisti nelle rispettive categorie (4° posto per Marco nella BB e 5° per Andrea nella HP), confermando una scuola di talento tutta ragusana.

Nel mondo del bodybuilding femminile, le categorie come Bikini e Wellness richiedono non solo rigore fisico, ma anche forza mentale, disciplina e resilienza emotiva.

© Riproduzione riservata