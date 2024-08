Organizza una serata danzante nonostante la diffida: indagato proprietario di un lido a Scoglitti

Indagato dalla polizia il titolare di un noto lido balneare di Scoglitti. Nonostante una diffida formale da parte del Dirigente del Commissariato di Vittoria, notificata in occasione dell’inaugurazione del lido balneare, il proprietario ha ignorato le prescrizioni e ha proseguito con l’apertura e la conduzione dell’attività. Nonostante l’avvertimento ricevuto riguardo alla mancanza delle prescritte autorizzazioni, il titolare ha comunque organizzato una serata danzante, senza l’autorizzazione necessaria da parte delle forze dell’ordine.

L’evento e la diffida

L’evento, ampiamente pubblicizzato sui social media, ha attirato l’attenzione degli investigatori, che hanno acquisito prove documentali tramite le immagini dell’evento stesso. A seguito di queste evidenze, il titolare del lido è stato indagato per non aver ottemperato alla diffida della Polizia di Stato e per aver organizzato un evento danzante privo della prevista autorizzazione.

La notizia di reato è stata comunicata alla competente Autorità Giudiziaria per gli ulteriori provvedimenti del caso.

Foto: repertorio

